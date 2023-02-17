Ünlü şarkıcı Karsu o şarkıyla Hollanda'yı ağlattı! Rekor bağışa imza attılar: Meğer kuzeninden gelen son mesajmış!







HOLLANDA GÜN BOYU BAĞIŞTA BULUNDU!

GECE SONU 89 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANDI







KUZENİNE SON MESAJI NEREDESİN SEN OLDU

KARSU TÜRKÜ SÖYLEDİ HERKES AĞLADI

Hollanda'da, ülkemizde ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saat süren ortak yayını sırasında yaklaşık 88 milyon 921 bin 469 euro destek toplandı. Deprem esnasında Hatay'da 16 yakını vefat eden sanatçı Karsu Dönmez de canlı yayın esnasında söylediği türkü ile hem kendisi gözyaşı döktü hem de birçok kişiye gözyaşı döktürdü.Kızılhaç, UNICEF Hollanda, Oxfam Novib ve kiliselerin de aralarında yer aldığı birçok yardım kuruluşunun ortak çalışmasıyla düzenlenen yardım programı Çarşamba sabahı 05:55'te yayına başladı. Giro555 ulusal yardım hattına yapılan bağış ilk olarak 28 milyon euro ile başladı. Öğlen saatlerinden sonra bu miktar 42 milyon euroya kadar ulaştı. Tüm gün yerel ve ulusal tüm radyo kanalları ve gazetelerin internet siteleri kampanyaya desteklerde bulundu.Akşam olduğunda ise toplanmış bağış tutarı 55 milyon euroya kadar geldi. Akşam 20:30'da tüm kamu ve özel televizyon kanalları ortak yayınla bir araya geldi. Afet bölgesinden çekilen görüntülerle Hollanda'daki yardım programına yer verilen canlı yayına Türk kökenli gazeteci ve sanatçılar da eşlik etti. Ortak yayından sonra toplanan bağış tutarı 88 milyon 921 bin Euroya geldi.Hatay'da 16 yakını vefat eden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayın sırasında Neşet Ertaş'ın "Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?" adlı türküsünü seslendirdi. Karsu, depremde vefat eden kuzenine ulaşamayınca telefonuna "Neredesin sen?" diye sesli bir mesaj yolladığını anlattı. Bu sebeple kuzeni ve depremde diğer vefat eden vatandaşlar için bu türküyü seslendirdiğini söyledi.Karsu söyledi, hem stüdyoda bulunan konuklar hem de ekranlardan programı takip edenler gözyaşlarına boğuldu. Ulusal yardım etkinliği devam ediyor. Yeni yapılan bağışlar sonrasında toplam miktarın 100 milyon eurodan fazla olması bekleniyor. Yardımlar, Türkiye'de bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, deprem mağdurlarına barınma, beslenme ve temiz su gibi temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla harcanacak.