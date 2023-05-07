MAGAZİN
07 Mayıs 2023 - 23:00

Ünlü şarkıcı Kutsi ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

Bir zamanların en popüler dizisi olan Doktorlar da başrol oyuncusu olan Kutsi uzun aradan sonra tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yaz dizisiyle beraber sevenleriyle buluşacak olan Kutsi'nin projesi belli oldu.

MAGAZİN
07 Mayıs 2023 - 23:00
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Ünlü şarkıcı Kutsi ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı


ATV ekranlarında başlayacak olan yaz dizileri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kadrolar ise yavaş yavaş belirlendi. Hazırlık çalışmaları sürerken başrol oyuncusunun Kutsi olacağı bilgisi verildi. Yapımcılığını H.Hakan Eren tarafından gerçekleşeceği dizinin adı belli oldu. İşte, Kutsi'nin başrol olacağı diziye dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

GERÇEK HAYAT HİKAYESİ EKRANLARDA

Üvey Anne dizisinde ele alınacak konu gerçek hayattan alınma olduğu belirtilirken senaryosunu kaleme alan ise Yasemin Kırbaç oldu. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran tarafından oluşturuyor. Doktorlar dizisinde Levent karakterine hayat veren Kutsi uzun aradan sonra ekranlara Üvey Anne dizisiyle geri döndü.



Kutsi yeni dizisi

ÜVEY ANNE DİZİ KONUSU

Yaşanmış ve gerçek hayattan alınan hikayede her zaman annelerin fedakarlığı bilinirken televizyon ekranlarına ise bu durum yansıtılıyor. Bu defa ise farklılık olarak bir babanın çocuklarına olan bağlılığı ele alınmaya hazırlanıyor.

FARUK KARAKTERİ NASIL OLACAK?

Kutsi'nin hayat vereceği Faruk karakteri karısı ve çocuklarının hayatına kendisini adayan bir kişilik olarak karşımıza çıkacak. Seramik fabrikasında çalışan ve yurt dışına taşınan Faruk, iş dünyasında başarılarını kanıtlamış ve kendini göstermeyi başarmış. Okul zamanında aşık olduğu Efsun ile evlenmek istediğinden annesini karşısına alabildi. Kendi doğrularının üzerinden giden baba kişiliği izleyicinin karşısında olacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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