ATV ekranlarında başlayacak olan yaz dizileri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kadrolar ise yavaş yavaş belirlendi. Hazırlık çalışmaları sürerken başrol oyuncusunun Kutsi olacağı bilgisi verildi. Yapımcılığını H.Hakan Eren tarafından gerçekleşeceği dizinin adı belli oldu. İşte, Kutsi'nin başrol olacağı diziye dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
MAGAZİN
07 Mayıs 2023 - 23:00
Ünlü şarkıcı Kutsi ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı
Bir zamanların en popüler dizisi olan Doktorlar da başrol oyuncusu olan Kutsi uzun aradan sonra tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yaz dizisiyle beraber sevenleriyle buluşacak olan Kutsi'nin projesi belli oldu.
MAGAZİN
07 Mayıs 2023 - 23:00