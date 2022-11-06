Ünlü şarkıcı sahnede öyle bir şey yaptı ki! Sınırları zorlamak bu olsa gerek







YENİ ALBÜMÜ YAYINDA







Konsere altında iç çamaşırı üzerinde de altın rengindeki korseyle çıkan şarkıcı Tove Lo, şarkı söylediği esnada aniden göğüslerini açarak kendisini dinleyenlerin önünde eğildi. Konsere gelenler ise şarkıcının bu ani hareketinin karşısında şaşıp kaldı.Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda adının yanlış telaffuz edildiğini belirten şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda adının nasıl telaffuz edileceğini açıklamıştı.Tove, kısa süre önce 5. albümünü de sevenleriyle buluşturdu. Enteresan sahne kostümüyle dikkat çeken İsveç'li şarkıcı, yaptığı göğüs açma hareketiyle gündem oldu.