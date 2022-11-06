MAGAZİN
06 Kasım 2022 - 13:04

Ünlü şarkıcı sahnede öyle bir şey yaptı ki! Sınırları zorlamak bu olsa gerek

35 yaşında olan İsveç'li şarkıcı Tove Lo, İngiltere'deki konserinde yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. Şarkı söylediği anda göğüslerini açan şarkıcı sınırlarını epey zorladı.

MAGAZİN
06 Kasım 2022 - 13:04
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Ünlü şarkıcı sahnede öyle bir şey yaptı ki! Sınırları zorlamak bu olsa gerek


Konsere altında iç çamaşırı üzerinde de altın rengindeki korseyle çıkan şarkıcı Tove Lo, şarkı söylediği esnada aniden göğüslerini açarak kendisini dinleyenlerin önünde eğildi. Konsere gelenler ise şarkıcının bu ani hareketinin karşısında şaşıp kaldı.

YENİ ALBÜMÜ YAYINDA

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda adının yanlış telaffuz edildiğini belirten şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda adının nasıl telaffuz edileceğini açıklamıştı.



 tove lo

Tove, kısa süre önce 5. albümünü de sevenleriyle buluşturdu.

Enteresan sahne kostümüyle dikkat çeken İsveç'li şarkıcı, yaptığı göğüs açma hareketiyle gündem oldu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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