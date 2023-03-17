Ünlü şarkıcıdan beklenmeyen çıkış! CHP'den milletvekili adayı oluyor: Başvurusunu resmen açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı başvuruları bugün (13 Mart) başladı ve 20 Mart'a kadar devam edecek. Olağanüstü bir durumda başvuru süresi uzatılabilecek. CHP'de aday olmak isteyenler arasında şaşırtan isim, özgün müziğiyle milyonların kalbini kazanan müzisyen Onur Akın oldu. Ayrıca 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek başvurusunu gerçekleştirdi, dosyasını teslim etti.
ONUR AKIN KİMDİR?
Onur Akın, 6 Mart 1967 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. İlkokulu Beykoz Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Beykoz Paşabahçe Ortaöğretim Okulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
1987 yılında arkadaşlarıyla birlikte "Grup Baran" adlı müzik grubunu kurdu. Grup, 1989 yılında "Yediveren" adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Albüm, Türkiye'de büyük bir ilgi gördü ve Onur Akın'ın müzik kariyerine başarılı bir şekilde adım atmasını sağladı. 1990 yılında Grup Baran'ın ikinci ve son albümü "Kuytuda Başak" yayınlandı. Ancak grup, bu albümden sonra dağıldı ve Onur Akın solo kariyerine devam etti. 1990'larda yaptığı özgün müzikle dinleyicilerin kalbini kazandı ve Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri haline geldi. Onur Akın'ın bugüne kadar 12 solo albümü ve birçok single çalışması bulunmaktadır. Ayrıca birçok film müziği, tiyatro müziği ve reklam müziği bestelemiştir. Müzik kariyerinin yanı sıra, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer almıştır.
CHP'DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI VE ŞARTLARI...Milletvekili aday adayları için belirlenen başvuru süreci sonrasında, CHP’nin aday belirleme süreci devam eder. Bu süreçte parti içinde örgütlenen birimler, il ve ilçe kongreleri, parti üyeleri ve kamuoyu önünde adaylarını belirlemek için çalışmalar yaparlar. CHP'nin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde öncelikle partinin belirlediği kriterlere uygunluğu dikkate alınır. Bu kriterler arasında aday adaylarının eğitim durumu, siyasi tecrübesi, toplumsal yaşama dair bilgi ve birikimleri, parti politikalarını benimsemeleri ve savunmaları, toplumda etkinliği ve popülerliği gibi faktörler yer alır. Ayrıca, CHP’nin aday belirleme sürecinde örgütlenme önemli bir rol oynar. İl ve ilçe örgütleri, parti üyeleri, delegeler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve toplumun farklı kesimleri adayların belirlenmesinde söz sahibi olur. Bu süreçte ön seçim veya anketler de yapılabilir. Son olarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen aday listesi, Parti Meclisi tarafından onaylanır. Parti Meclisi'nin onayladığı aday listesi, seçimlere katılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilir.
Yöneticiler belli il ve bölgelerden sorumlu olacakTamamlanacak olan aday adayı başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri aday adaylarını değerlendirerek, her birinin siyasi geçmişi, toplumsal etkinliği, performansı ve projeleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacaklar. Bu değerlendirmeler sonucunda, CHP'nin her il için belirleyeceği aday sayısı doğrultusunda belirli kriterlere uygun aday adayları seçilecek ve seçmenlerin tercihleri doğrultusunda milletvekili adayları belirlenecek. Aday adayları seçim dönemi boyunca seçmenlerin önünde projelerini, söylemlerini ve hedeflerini anlatarak, onların desteğini almaya çalışacaklar.
Başvuru ücreti 30 bin Türk LirasıCHP'nin milletvekili aday adaylığı için belirlediği başvuru ücreti 30 bin Türk Lirasıdır. Ancak kadınlar, gençler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli olanlar, adaylık başvurusu için 15 bin Türk Lirası ödeyeceklerdir. Deprem bölgesindeki Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'ten başvuru yapanlar ise ücret ödemek zorunda kalmayacaklar. Aday adaylarından ayrıca 3 bin Türk Lirası dosya ücreti alınacaktır.
Parti Meclisi'nde toplanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili genel seçimleri için adayların belirlenmesi, Millet İttifakı ile hazırlanacak ortak milletvekili listeleri ve YSK'ya başvuru gibi seçim süreci ile ilgili konularda tam yetki aldığını açıkladı. Aday adayları, öncelikle parti üyesi olmalı ve aday adayı başvuru dosyası doldurmalıdır. Dosyalar daha sonra hukuk birimi tarafından incelenerek adli sicil kayıtları kontrol edilir ve adayların önünde bir engel olup olmadığına bakılır. Aday adaylarının dosyaları, CHP'li yöneticilerin onayına gönderilerek imzalanır. Komisyonda görevli yöneticiler, aday adayları ile birebir görüşmeler yaparak, illere göre raporlar hazırlayacaklar ve Parti Meclisi'nde görüşülerek milletvekili listelerine son şekli verilecektir.