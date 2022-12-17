MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 12:44

Ünlü şarkıcıdan sağlığını kötü etkileyen aşı itirafı

Covid aşısı sağlığını mahvetti ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 12:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlü şarkıcıdan sağlığını kötü etkileyen aşı itirafı


Başarılı şarkıcı Ece Seçkin sağlığını mahveden covid aşısı için duyanları şoke eden itiraflar. Başarılı şarkıcı sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ama bu sefer öyle bir itirafta bulundu ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Doktorların 2 doz aşı yeterli değil en az 3 aşı olmalısınız uyarılarına karşı başarılı şarkıcıdan sosyal medyada tepki geldi. Ece Seçkin

Vicdan azabı çekiyorum 

Alman aşısının mucidi ünlü Türk doktorun Twitter hesabından yaptığı ‘lütfen aşı olun, yeterli değil.’ Demesi üzerine başarılı şarkıcı Ece Seçkin’den tepki geldi. Twitter hesabında doktorun paylaşımını yanıtlayan şarkıcı Ece Seçkin : ‘Yemiyoruz artık bu yalanları. Aşının nasıl sağlığımı mahvedeceğini tedavi sürecim tamamlandığında anlatacağım. Vicdan azabı çekiyorum. Aşı olmadığı için suçladığım insanların affına sığınıyorum.’ Diyerek şoke eden şarkıcı Seçkin’in anlatacakları şimdiden merak konusu oldu. Ece Seçkin



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye...
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından hastanelik oldu
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından...
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen...
Antalya'da Türk derbisi...
Antalya'da Türk derbisi...
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı Sayid iflas bayrağını çekti..
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı...