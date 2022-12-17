Başarılı şarkıcı Ece Seçkin sağlığını mahveden covid aşısı için duyanları şoke eden itiraflar. Başarılı şarkıcı sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ama bu sefer öyle bir itirafta bulundu ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Doktorların 2 doz aşı yeterli değil en az 3 aşı olmalısınız uyarılarına karşı başarılı şarkıcıdan sosyal medyada tepki geldi.
MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 12:44
Ünlü şarkıcıdan sağlığını kötü etkileyen aşı itirafı
Covid aşısı sağlığını mahvetti ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf…
MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 12:44
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