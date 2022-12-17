Ünlü şarkıcıdan sağlığını kötü etkileyen aşı itirafı







Vicdan azabı çekiyorum







Başarılı şarkıcı Ece Seçkin sağlığını mahveden covid aşısı için duyanları şoke eden itiraflar. Başarılı şarkıcı sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ama bu sefer öyle bir itirafta bulundu ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Doktorların 2 doz aşı yeterli değil en az 3 aşı olmalısınız uyarılarına karşı başarılı şarkıcıdan sosyal medyada tepki geldi.Alman aşısının mucidi ünlü Türk doktorun Twitter hesabından yaptığı ‘lütfen aşı olun, yeterli değil.’ Demesi üzerine başarılı şarkıcı Ece Seçkin’den tepki geldi. Twitter hesabında doktorun paylaşımını yanıtlayan şarkıcı Ece Seçkin : ‘Yemiyoruz artık bu yalanları. Aşının nasıl sağlığımı mahvedeceğini tedavi sürecim tamamlandığında anlatacağım. Vicdan azabı çekiyorum. Aşı olmadığı için suçladığım insanların affına sığınıyorum.’ Diyerek şoke eden şarkıcı Seçkin’in anlatacakları şimdiden merak konusu oldu.