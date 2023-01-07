Ünlü şarkıcının merakla beklenen DNA testi sonuçlandı







Yüzde 99 kesin sonuç







Bir süredir ünlü şarkıcı Doğuş’un oğlu olduğunu iddia eden bir genç magazin gündemindeydi. Seyid isimli gencin şarkıcı Doğuş ile benzerliği ise acaba sorularını akıllara getiriyordu. Ünlü şarkıcı oğlu olmadığını söylese de genç Seyid’in ısrarları üzerine DNA testi yapıldı.Ünlü şarkıcı Doğuş bir süredir babalık davası ile uğraşıyordu. Doğuş’un babası olduğunu iddia eden gencin şarkıcıya benzerliği ise kafaları karıştırmıştı. Ünlü şarkıcı oğlu olmadığını iddia etse de bir türlü genç Seyid’i ikna edememişti. Son olarak DNA testi yaptırmak zorunda kalan şarkıcı Doğuş ve genç Seyid’in merakla beklenen DNA testi sonuçlandı. Babalık iddiaları sebebiye eşiyle arası açılan şarkıcı çıkan sonuç sonradı rahat bir nefes aldı. Yazar Onur Akay’ın ulaştığı DNA testi sonuçlarına göre şarkıcı Doğuş ile Seyid arasında DNA örnekleri 99.99 uyumsuz çıktı. Babası olmadığı kesinleşen şarkıcı rahat bir nefes alırken genç Seyid için bu sonuç hayal kırıklığı oldu. Test sonucu sonrası rahat bir nefes alan şarkıcı Doğuş ailesi ile beraber Dubai tatiline çıktı. Onur Akay’ın haberine göre Doğuş’un genç Seyid’e çok üzüldüğü, benzerlik sebebiyle kendisininde kuşkuya düştüğü bu sebeple DNA testine kendi rızasıyla gittiğini aktardı. Genç Seyid’in babası olmadığı DNa testi ile sonuçlanmış olsada manevi olarak kendisine abilik yapacağını söylediği de Onur Akay’ın anlattıkları arasındaydı.