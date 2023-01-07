Ünlü şarkıcının ojeli tırnakları olay oldu













Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve mutlu bir evlilik yaşadığı oyuncu eşi Beren Saat ile sık sık gündem olan isimlerden. Başarılı oyuncu Beren Saat ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Kenan Doğulu’nun her hareketi gündem olmaya hazır. GQ dergisi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı son dönemde oje sürmeye başlayan erkekler listesine katıldı.Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu dergi için kamera karşısına geçmişti. Pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı sosyal meydayı adeta ikiye böldü. Bu sıralar erkeklerin oje sürmesi adeta bir furya haline geldi. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaş da top koştura Dele Alli de ojeli parmakları ile poz vermişti. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun yüzük parmağına sürdüğü siyah ojesi ile kamera karşısına geçtiği pozları sosyal medyada yoğun ilgi görürken bir kesimde oje sürmesini eleştirdi. Yoğun beğeni alan paylaşımını ‘Zeus rolünde ben’ yazarak paylaştı.Oje süren diğer isimlerde sosyal medyada yoğun tepkilere maruz kalmıştı.