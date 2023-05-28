





HADİSE'YE NAZAR DEĞDİ! HASTANEYE KALDIRILDI







Ünlü şarkıcıya nazar değdi! Hadise’den kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Hadise, Rapçi Murda ile birlikte çıkardığı yeni şarkının konserlerinde performans sergilerken sağlık sorunu yaşadı. Yoğun tempodan dolayı rahatsızlanan ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...Hadise, Rapçi Murda ile birlikte çıkardığı 'Sen Dönene Kadar' adlı yeni şarkının konserlerine devam ederken yoğun tempodan dolayı rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının sağlık durumu hakkında ise detaylı bilgiler henüz açıklanmadı. Hadise, son zamanlarda evliliği ve müzik kariyeriyle gündemde olurken, yeni şarkıları büyük ilgi görmüş ve aşk dedikodularına neden olmuştu. İşte diğer ayrıntılar...Medyatava'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısı için konser çalışmalarına devam ederken yoğun tempoya dayanamayarak hastalandı. Hastaneye kaldırılan Hadise, Kıbrıs konserine gelirken durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Boynunun tutulduğunu ve kendini hasta hissettiğini belirten Hadise, doktor müdahalesi ve serum tedavisi aldığını söyledi. Kıbrıs'ta da tedavisine devam ettiğini ve hayranlarıyla birlikte olduğunu belirten şarkıcı, destekleri sayesinde ayakta durabildiğini ifade etti.