MAGAZİN
08 Aralık 2021 - 17:37

Ünlü şef, Danilo Zanna, eşine haysiyetsiz hayat sürmesinden dolayı dava açtı!

Masterchef yarışma programının en sevilen şeflerinden Danilo Zanna'nı eşi Demirbilek'e 'haysiyetsiz hayat sürme' nedeni ile boşanma davası açtığı öğrenildi.

MAGAZİN
08 Aralık 2021 - 17:37
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Ünlü şef, Danilo Zanna, eşine haysiyetsiz hayat sürmesinden dolayı dava açtı!
TV8 ekranlarını en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef 2021'in en sevilen şeflerinden İtalyan Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirerek evlenmişlerdi. 9 yıllık evlilik sürecinde bir çocuk sahibi çift, 9 yıl sonra boşanma kararı aldı.








Açılan boşanma davasından çiftin aralarında tazminat miktarı sorun olduğu ve davanın ertelendiği bildirildi.



Tazminat bedelinde bir türlü anlaşamayan çiftten Danilo Zanna'dan şok bir hamle daha geldi ve anlaşma sağlayamadığı eşi Tuğçe Demirbilek hakkında 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedenini gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Ünlü şef Danilo Zanna'nın aynı zamanda boşanma davasına ek olarak ta 'Mal paylaşımı' davasını da açtığı öğrenildi.
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