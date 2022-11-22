Yemek Tarifleri
22 Kasım 2022 - 11:56

Ünlü şeflerin makarna sırrı belli oldu! Artık lezzetli makarnaları sizde kolayca yapacaksınız! Makarnaların lezzet sırrı açıklandı

En pratik yemekler arasında yer alan makarnayı daha lezzetli yapmak için uygulayabileceğiniz pratik püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. İşin ustaları makarnanın sırrını açıkladı. İşte makarnanın lezzetine lezzet katacak püf noktaları…

Yemek Tarifleri
22 Kasım 2022 - 11:56
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Ünlü şeflerin makarna sırrı belli oldu! Artık lezzetli makarnaları sizde kolayca yapacaksınız! Makarnaların lezzet sırrı açıklandı


Makarnayı sevmeyen kimse yoktur. Hem pratik oluşu hem de lezzetli oluşuyla en çok tüketilen yemekler arasında yer alan makarna farklı çeşitleriyle de mideleri şenlendiriyor. Birbirinden farklı soslarla servis edilen onlarca çeşit makarna bulunmaktadır. Lezzetli makarna yapmak için uygulayabileceğiniz yöntemleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte makarnanın lezzetine lezzet katacak püf noktaları…

MAKARNANIN LEZZET SIRRI BELLİ OLDU

Makarna yaparken en önemli nokta hangi sosu sevdiğiniz ve hazırlamak istediğinizdir. Dünyanın en lezzetli makarna sosunu yapan Marcella Hazan lezzet sırlarını açıkladı. Hazırladı sos birçok kişi tarafından beğenilirken beğenmeyenlerde elbette olacaktır. Damak tadı kişiden kişiye göre değişen bir şeydir.Ancak sosu tadanlar anlata anlata bitiremiyor. 48 yıllık kariyeri boyunca birçok başarılı tarife imza atan Marcelle Hazan’ın pek çok farklı yemek tarifi kitabı da bulunuyor. Bu kitapların büyük bir çoğunluğu İtalyan mutfağından tarifler içeriyor. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü şef İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede popülerliğini sürdürüyor.

Lezzetli makarna nasıl yapılır

EN GÜZEL MAKARNA NASIL YAPILIR?



Güzel bir makarnaya sahip olmak için uygulayabileceğiniz püf noktaları sizlerle paylaşıyor. Ünlü şefin makarna sosunda 3 malzeme yer alıyor. Makarna sosu için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

1- Konserve domates, 5 yemek kaşığı tereyağı, yarım kesilmiş soğan ve tuzu bir sos tavası içerisinde koyunuz.

2- Malzemeleri karıştırdıktan sonra orta derece ateşte 45 dakika boyunca beklediniz. Domatesler eridiğinde tahta kaşık yardımıyla eziniz.

3- Sos içerisinde soğanlar erimediyse soğanları çıkarınız. İçerisine tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak parmesan peyniri ve fesleğen de koyabilirsiniz.

4-Sosunuzu servis edebilirsiniz.

5- Şimdiden Herkese afiyet olsun…

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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