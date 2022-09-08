MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 20:37

Ünlü spikerden cesur poz! Hande Sarıoğlu mini tayt tulumu ile ortalığı yaktı

Paylaşımları ile ses getiren spiker Hande Sarıoğlu'ndan yine ses getirecek fotoğraf paylaşımı. Mini siyah tayt tulumu ile poz veren Hande Sarıoğlu Instagram hesabından paylaşarak binlerce beğeni aldı. İşte ayrıntılar.

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 20:37
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Ünlü spikerden cesur poz! Hande Sarıoğlu mini tayt tulumu ile ortalığı yaktı


Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı ile gündeme damga vurmayı başardı. Spiker Sarıoğlu, yeni sezonda yeni bir programa başlayacağı haberini duyurmuştu. Bir zamanlar Ertan Süzgün ile araları bozuk olan Hande, daha sonra aralarını düzeltince maçların başlaması ile de paylaşımlarını arttırdı.

Pozları ve cesur kıyafetleri le olay olan Hande Sarıoğlu son olarak siyah mini taytı ile fotoğraf çekindi ve o anları hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına ise 'Sakin' notunu düştü.



sarıoğlu

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bunlardan biri de Survivor yarışmacısı Aleyna idi. 'Hatun ya' yazarak beğenisini dile getirdi.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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