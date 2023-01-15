Ünlü spikerin başı o isimle dertte! 'Elimde görüntülerin var' diyerek şantaj yaptı: Duyanlar inanamadı







SPİKER NAZLI TOLGA'NIN ABLASI EDA TOLGA, ESKİ SEVGİLİSİ HAKAN ÖZTÜRK'E YÖNELIK UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEP ETTİ







Türkiye'de kadına yönelik şiddet: Eda Tolga ve Nazlı Tolga'nın Öztürk ile yaşadıkları olay örneği.Eski sevgilisi tarafından şiddet ve hakaret gören Eda Tolga, Aile Mahkemesine başvurarak eski sevgilisi Hakan Öztürk'e yönelik bir uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, Öztürk'e 2 ay süreyle Eda Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ancak Öztürk, karar sonrası Eda Tolga'nın ablası olan spiker Nazlı Tolga'ya yönelik tehdit ve hakaret mesajları göndermeye devam etti. Nazlı Tolga da Aile Mahkemesine başvurarak Öztürk'e yönelik uzaklaştırma kararı talep etti ve mahkeme, aynı şekilde Öztürk'e 2 ay süreyle Nazlı Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Bu olay, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ne kadar yaygın olduğunu ve hala çözülmemiş bir sorun olduğunu göstermektedir. Eda Tolga ve Nazlı Tolga gibi kadınlar, aile mahkemelerinden ve diğer kurumlardan gerekli desteği alsa da, maalesef hala çok sayıda kadın kendilerine yönelik şiddeti denetleyemeyen ve bunun sonucunda mağdur olan durumda kalıyor. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet konusunda hala çok çalışılması gereken bir konudur ve kadın haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.Bu olay, ayrıca kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda psikolojik şiddet ve tehditler de içerebildiğini göstermektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte, iletişim araçlarının kullanımının artmasıyla birlikte, kadına yönelik şiddetin bu yönü de arttı. Bu nedenle, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda teknolojinin kullanımının da dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, bu olayda görüldüğü gibi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda aile mahkemelerinin ve diğer kurumların rolü önemlidir. Ancak bununla birlikte, toplumda farkındalık oluşması ve bu konuda eğitim verilmesi de önemlidir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda herkesin sorumlu olduğunu unutmamak gerekir.