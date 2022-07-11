GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 16:01

Ünlü spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan üzen haber: Entübe edildi!

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü spor yorumcusu Hıncal Uluç'un entübe edildiği öğrenildi.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 16:01
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Ünlü spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan üzen haber: Entübe edildi!


Sabah gazetesi yazarı aynı zamanda spor yorumcusu Hıncal Uluç, akciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan tedavisine burada devam edilen Hıncal Uluç'tan sevenlerini üzen haber geldi.

Ünlü spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan üzen haber: Entübe edildi!

"Entübe edildi"



Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, spor yorumcusu Hıncal Uluç'un yoğun bakımda oluğunu, Kurban Bayramı vesilesiyle Hıncal Uluç'u aradığını ve sesinin çok kötü geldiğini belirterek acil şifalar dileklerinde bulundu.

Hıncal Uluç ile ilgili yapılan bir diğer açıklamada Hukukçu Ural Akyüzüm'den geldi. Akyüzüm açıklamasında Hıncal Uluç entübe edildiğini söylerken, gelen bu haber hep basın hem de spor camiasını üzdü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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