MAGAZİN
11 Aralık 2021 - 12:41
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 12:41

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı!

MAGAZİN
11 Aralık 2021 - 12:41
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 12:41
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı!
Berk Suyabatmaz'dan 2019 yılında boşanan ünlü sunucu, Burcu Esmersoy, iki yıldır kimseyle bir görüntü falan vermedi. Geçtiğimiz hafta Etiler'de bulunan bir mekanda yeni sevgilisiyle görüntülenen Burcu Esmersoy'un aşk orucunu bozduğu anlaşıldı.







İş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 ay süren evliliğini tek celsede bitiren Burcu Esmersoy'un yeni bir aşka yelken açtığı görülürken Etiler'de kameralara yakalanan sevgililer, flaşların patlaması ile birlikte ne yapacaklarını bilemediler.



Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını kaçamak cevaplara yanıtlayan Burcu Esmersoy, muhabirlerin 'yeni ilişkiniz hayırlı olsun' sorusuna "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, uzun zamandır ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.



Sevgilisinin adını açıklamayan 45 yaşındaki ünlü sunucu bu güne kadar yakalanmadan idare ettiklerini ve o yüzden beyefendiyi tanımaya gerek olmadığını belirterek 'adını sormayın' diye konuştu.
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