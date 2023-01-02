MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 17:17

Ünlü sunucu geçirdiği estetik operasyonlar sonrası görenler tanıyamadı

Bir dönem ekranların aranan ismi Kuşum Aydın’ın son hali herkesi şoke etti…

MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 17:17
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Ünlü sunucu geçirdiği estetik operasyonlar sonrası görenler tanıyamadı


Ünlü sunucu Kuşum Aydın lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular’ın geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son hali görenleri şoke etti. Değişimiyle görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü sunucu aldığı kilolar için ‘ sırada mide küçültme ameliyatı var’ dedi. Kuşum Aydın

Zamana yenilmiş 



Kuşum Aydın’ın yaptığı açıklamalar ise şaşırttı. Ünlü sunucu ‘2023’te yenileneceğim.’ diyerek açıklamaların devamında ‘Herkes beni doktorların kapısında yatıp kalkıyorum sanıyorlar. Böyle bir durum yok. Sadece bir kez estetik operasyon geçirdim ama onda da bir takım sorunlar yaşandı. Daha iyi bir estetik operasyon geçireceğim. 2023 de yenileneceğim. Daha genç görünmek istiyorum. Kestirmeyi düşündüğüm yerler var. Camianın çoğu kesik mideli. Bende mide küçültme ameliyatı olup aldığım kiloları vereceğim. ‘ diyerek herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Kuşum Aydın

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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