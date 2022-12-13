MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 22:24

Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti

Sunucu Burak Akkul havalimanında ödediği hesaba isyan etti…

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 22:24
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Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti


İlk covid vakalarından olan ve uzun süre tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul Çok Gezenti programına devam ediyor. Sık sık yolculuk yapan sunucunun havalimanında ödediği hesaba isyanını sosyal medyada dile getirdi. Eşiyle beraber havalimanında uçuş beklerken simit ve kahve almak isteyince ödediği hesaba şoke oldu. İki adet simit ve iki adet sıcak kahve almak isteyen ünlü sunucu 265 Tl hesap gelince çok sinirlendi. Burak Akkul

Tepkisini sosyal medyada dile getirdi 

Sosyal medya hesabından isyan eden ünlü sunucu takipçilerine ‘konuşmak istemiyorum.’ Dedi. Sosyal medyada ki isyanına takipçilerinden çok fazla destek geldi. Burak Akkul



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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