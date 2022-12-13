Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti







Tepkisini sosyal medyada dile getirdi







İlk covid vakalarından olan ve uzun süre tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul Çok Gezenti programına devam ediyor. Sık sık yolculuk yapan sunucunun havalimanında ödediği hesaba isyanını sosyal medyada dile getirdi. Eşiyle beraber havalimanında uçuş beklerken simit ve kahve almak isteyince ödediği hesaba şoke oldu. İki adet simit ve iki adet sıcak kahve almak isteyen ünlü sunucu 265 Tl hesap gelince çok sinirlendi.Sosyal medya hesabından isyan eden ünlü sunucu takipçilerine ‘konuşmak istemiyorum.’ Dedi. Sosyal medyada ki isyanına takipçilerinden çok fazla destek geldi.