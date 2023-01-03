MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 17:53

Ünlü televizyoncudan polemik yaratan sitem

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın mesai saatleri ile ilgili söylemleri tartışma yarattı…

MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 17:53
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Ünlü televizyoncudan polemik yaratan sitem


Başarılı işleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı adeta gündem yarattı. Ünlü televizyoncu katıldığı Türkiye Kalite Derneği’nde yaptığı açıklamalar ile büyük tepki yarattı. Mesai saati kavramından yakınan Ilıcalı sabah erken kalkmak ve yaz aylarınlarında çalışmanın zorluğundan sitem etti. Acun Ilıcalı

Bizde mesai saati yok 

Ilıcalı yaptığı açıklamalarda şaşırtan ifadeler kullandı :’ Benim bir şeyi yapma zorunluluğuna karşı antipatim var. Sırdaşı bir şirketiz. Mesai saati yok. İşe gelme zorunluluğu da yok. Bu beklenti de yok.’ Diyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Açıklamalarının devamında :’Ben insanların bir saat düzeni içinde çalışmasına karşıyım. Bir gün elim bu kadar güçlü olursa mesai saatlerini 10:30 da başlatacağım. İnsanlar niye sabah bu kadar erken kalkıyor anlamış değilim. Sabah niye erken kalkılıyor sabahın 8’inde trafik niye var? İnsanların uyuması lazım. 2 saatte dünya mı duruyor. 11:00 da başlasın. Hepimiz çalışmazsak bir sorunda kalmayacak ortada. Gün yetmiyor mu? İnanmıyorum. Saat farkları var dünyada her dakikayı yakalayamıyorsun. Yazın biz neden çalışıyoruz? Hava güzel niye çalışıyoruz abi? Anlamak imkansız. Mecburiyetler bizim hayatlarımızı elimizden almış. Çok eskiden sert adamlar bazı kurallar koymuş ve yine o kurallar uygulanıyor. Biz neden sabah erken kalıyoruz? Temmuz ayında niye çalışıyoruz? Kim çıkartıyor bunu anlamıyorum. Bizi sabahın o saatinde işe yollayan kim? Biri bir sabah işe gidin demiş ondan sonra her sabah işe gidiyoruz.’ Diyerek çalışma hayatının ve mesai kavramının zorluklarından bahseden ve sitem eden Acun Ilıcalı adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim onu desteklerken bir kesim bu düzen değişmez dedi. Acun Ilıcalı



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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