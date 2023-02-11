Ünlü tiyatrocudan acı haber! Cansız bedeni günler sonra bulundu: Eşi çıkarılmıştı...

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, gerçekleşen depremin ardından Hatay'da ikamet et kızına ve kızının annesine ulaşamadığını, evlerinin yıkıldığını açıklamıştı. Aydın attığı tweet ile kızı ve eski eşinin bulunduğu evin konumunu paylaşmış ve yardım çağrısında bulunmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamada eski eşi Elif Torun Öneren'in orada bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldığını söylemişti. Kızından iyi bir haber bekleyen Orhan Aydın, kötü haberi aldı. Kızı Eylem Şafak Aydın enkaz altında hayatını kaybetti.