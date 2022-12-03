MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 00:16

Ünlü topçu takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddialarına şoke eden tepki

Sırbistan Milli Takımının golcüsü maç esnasında seyircilere karşı sergilediği hareketler herkesi şoke etti…

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 00:16
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Ünlü topçu takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddialarına şoke eden tepki


Sırbistan Milli Takımda top koşturan Dusan Vlahovic takım arkadaşı olan Rajkovic’in eşi Ana Cakic ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Günlerdir gündemde olan bu konuya futbolculardan herhangi bir cevap gelmemişti ve skandallar gündemi meşgul etmeye devam ediyordu. Bugün gerçekleşen Dünya kupası karşılaşmasında İsviçre-Sırbistan karşılaşmasında top koşturan Dusan Vlahovic, İsviçre’ye attığı golden sonra skandala imza atacak bir tepki sergiledi.Dusan Vlahovic

İlk önce ‘SUS’ dedi

Sırplı golcü Vlahovic alttığı golden hemen sonram kameralara dönüp ‘SUS’ işareti yaptı. Sonrasında elini cinsel organına götürerek hamle yapan Vlahovic davranışlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Dusan Vlahovic'in gol sonrası bu davranışı büyük tepki topladı. Dusan Vlahovic



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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