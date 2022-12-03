Ünlü topçu takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddialarına şoke eden tepki







İlk önce ‘SUS’ dedi







Sırbistan Milli Takımda top koşturan Dusan Vlahovic takım arkadaşı olan Rajkovic’in eşi Ana Cakic ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Günlerdir gündemde olan bu konuya futbolculardan herhangi bir cevap gelmemişti ve skandallar gündemi meşgul etmeye devam ediyordu. Bugün gerçekleşen Dünya kupası karşılaşmasında İsviçre-Sırbistan karşılaşmasında top koşturan Dusan Vlahovic, İsviçre’ye attığı golden sonra skandala imza atacak bir tepki sergiledi.Sırplı golcü Vlahovic alttığı golden hemen sonram kameralara dönüp ‘SUS’ işareti yaptı. Sonrasında elini cinsel organına götürerek hamle yapan Vlahovic davranışlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Dusan Vlahovic'in gol sonrası bu davranışı büyük tepki topladı.