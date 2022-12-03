Sırbistan Milli Takımda top koşturan Dusan Vlahovic takım arkadaşı olan Rajkovic’in eşi Ana Cakic ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Günlerdir gündemde olan bu konuya futbolculardan herhangi bir cevap gelmemişti ve skandallar gündemi meşgul etmeye devam ediyordu. Bugün gerçekleşen Dünya kupası karşılaşmasında İsviçre-Sırbistan karşılaşmasında top koşturan Dusan Vlahovic, İsviçre’ye attığı golden sonra skandala imza atacak bir tepki sergiledi.
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 00:16
Ünlü topçu takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddialarına şoke eden tepki
Sırbistan Milli Takımının golcüsü maç esnasında seyircilere karşı sergilediği hareketler herkesi şoke etti…
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 00:16
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