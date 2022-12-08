Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem’i sinirlendiren soru













Sosyal medyada yaşam koçluğu yapan ve takipçilerinin sorularıyla sık sık gündem olan Selin Karacehennem’e gelen soru bir hayli şaşırtıcıydı.. Sosyal medya hesabına gelen soruda ‘Kocamı gay sanıyordum o yüzden evlendim, aslında değilmiş. Ne yapacağım?’ Sorusuna yaşam koçundan büyük bir tepki geldi.Selin Karacehennem takipçisinin bu sorusuna karşı sakin kalamadı. Tepkisini ‘ Evde kocan varmış gibi mi davranmak istedin. Evliliğin sorumlulukları var evlenmişsiniz yerine getir. Kocam gay diye evlendim ne demek. Kendine çeki düzen ver, bu nasıl saçmalık…Bu soruyu sormadın sayıyorum…’ diyerek tepki gösterdi.