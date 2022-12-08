MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 21:51

Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem'i sinirlendiren soru

Gündüz kuşağında yaşam koçluğu yaparak tanınan şimdilerde sosyal medyadan destek veren Selin Karacehennem’e sinirlerini bozacak bir soru soruldu…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 21:51
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Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem’i sinirlendiren soru


Sosyal medyada yaşam koçluğu yapan ve takipçilerinin sorularıyla sık sık gündem olan Selin Karacehennem’e gelen soru bir hayli şaşırtıcıydı.. Sosyal medya hesabına gelen soruda ‘Kocamı gay sanıyordum o yüzden evlendim, aslında değilmiş. Ne yapacağım?’ Sorusuna yaşam koçundan büyük bir tepki geldi. Selin Karacehennem

Kendine gel



Selin Karacehennem takipçisinin bu sorusuna karşı sakin kalamadı. Tepkisini ‘ Evde kocan varmış gibi mi davranmak istedin. Evliliğin sorumlulukları var evlenmişsiniz yerine getir. Kocam gay diye evlendim ne demek. Kendine çeki düzen ver, bu nasıl saçmalık…Bu soruyu sormadın sayıyorum…’ diyerek tepki gösterdi. Selin Karacehennem

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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