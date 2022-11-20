MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 23:52

Ünlü yıldızdan grup seks itirafı! Başlarına gelmeyen kalmadı: Heyecan yaşayalım derken...

Ünlü bir televizyon kanalında yayınlanan programın yarışmacılarından Steven Barret'ten çok konuşulan grup seks itirafı geldi. Ünlü ismin heyecan uğruna başına gelmeyen kalmadı.

MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 23:52
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Ünlü yıldızdan grup seks itirafı! Başlarına gelmeyen kalmadı: Heyecan yaşayalım derken...


İngiltere’deki ünlü bir televizyon kanalında 10 sezondur yayınlanmaya devam eden ve yarışmacıların çıplak bir şekilde flörtünü bulmaya çalıştığı Naked Attraction programı yoğun bir şekilde izleniyor. Farklı formatıyla merak uyandıran yarışmanın yıldızlarından Steven Barret, dünya gündeminde yer alacak bir itirafta bulundu.

Yarışmacıların çıplak bir şekilde flört edecek kişiler aradığı yarışma alışık olunandan çok farklı bir formata sahip. Bu yarışmanın önce çıkan isimlerinden Steven Barret çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

“ Destansı bir şey yapmak istedik “



OnlyFans platformunda çok sayıda takipçisi bulunan Barrett, pandemi döneminde canı sıkıldığı için hesabında daha önce görülmemiş bir şey yapmak istedi. Müstehcen videolarıyla tanınan ünlü isim, basına yaptığı açıklamada hesabı için bir dağın tepesinde grup seks yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yanına aldığı iki arkadaşıyla beraber Galler’deki Snowdon Dağı’na tırmanmaya giden Barrett, burada farklı bir içerik çekmek için çılgın fikirler bulmaya çalıştıklarını ve destansı bir şeye imza atma niyetinde olduklarını belirtti. Grup 48 saat içerisinde yola çıktı ancak başlarına geleceklerden habersizlerdi.

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Grup seks için çıktıkları yolda başlarına neler neler geldi!

İngiliz basınına konuşan Barrett, dağa tırmanmak için tüm hazırlıklarını yaptıklarını ancak tersliklerin önüne geçemediklerini söyleyerek başına gelen olayı anlattı. Bulundukları yerde olmanın yasa dışı olduğunu ve kurtarma ekibi olmadığını söyleyerek, bölgedeki tüm yolların kapalı olduğunu ve önlerini görmekte dahi zorluk yaşadıklarını anlattı.

İlk gün grup seks planlarını hayata geçiremediklerini, bir tepeye çıkarken çok tehlikeli bir araziden geçtiklerini söyleyerek kaymak üzere olduğu yerde düşse o an hayatını kaybedeceğini dile getirdi. Heyecanlı bir macera için yola çıkan grup, ölümle burun buruna gelerek grup seks yapmaktan vazgeçip geri döndü.

Ünlü isim yaşadığı tüm zorluklara rağmen pişman olmadığının altını çizerek bu planını gerçekleştirmek için yeniden yola çıkacağını da söyledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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