MAGAZİN
05 Mart 2023 - 23:22

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'den şok karar! Deprem korkusu nedeniyle artık orada yaşayacak

Ünlü yönetmen Cihangir'i terk edip Büyükada'da sakin bir yaşam sürme kararı aldı. İşte detaylar...

MAGAZİN
05 Mart 2023 - 23:22
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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'den şok karar! Deprem korkusu nedeniyle artık orada yaşayacak


Ünlü yönetmen Sinan Çetin, uzun yıllar yaşadığı semt Cihangir'den ayrılıyor. Çetin, sahip olduğu mülkleri satarak semt değiştirme kararı aldı. Yönetmenin yeni yaşayacağı yer ise İstanbul'un Prens Adaları'ndan Büyükada oldu.

sinan çetin taşınıyor



Sinan Çetin, Cihangir'deki evini satıp adres değişikliği yaparak Prens Adaları'nda yaşama kararı aldı. Çetin, sessiz bir hayatı tercih ettiği için Büyükada'nın gizli koylarından birinde iki villa satın aldı. Bu kararı uzun süredir adalarda mülk almak için uğraşan Çetin aldı.  Yönetmenin Cihangir'deki gürültüden kaçarak sessiz bir hayat yaşamak istediği öğrenildi.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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