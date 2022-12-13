Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti













Aralarındaki yaş farkıyla ve özel hayatlarıyla sık sık gündem olan ünlü yönetmen Onur Ünlü ve başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü arasındaki aşkın bittiği iddia edildi. Sosyal medyada ayrıldıkları konuşulan çiftten ayrılık iddalarıyla ilgili herhangi bir açıklamaysa gelmedi.Ünlü çift ilişkileri ve birbirlerine olan destekleri ile sık sık gündem olan çift yapılan eleştirilere rağmen uzun zamandır mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü sevgilisinin her konuda ona destek olduğu ve kararsız kaldığı noktalarda sevgilisinin onu desteklediği giyim tarzından emin olamadığında daha cesur ve açık tercihler yapabileceği konusunda fikir verdiğini söylemişti. Başarılı oyuncunun açıklamalarının üstünden çok geçmeden yeni bir iddia ortaya atıldı. Başarılı oyuncu Ergüçlü ve ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün düşünceleri artık uyuşmadığı için ayrıldıkları söyleniyor. Taraflardan iddialara yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.