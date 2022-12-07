MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 12:15

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, dekoltenin dozunu bu kez fazla kaçırdı! Görenler şaştı kaldı..

Kendinden emin paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü YouTuber Duygu Özaslan, hem bel hem de göğüs dekolteli mini elbisesiyle çektirdiği bir pozunu paylaştı. Özaslan'ın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 12:15
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Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, dekoltenin dozunu bu kez fazla kaçırdı! Görenler şaştı kaldı..


Sosyal medyanın ilk fenomenlerinden birisi olan Duygu Özaslan yaptığı son paylaşımla hayranlarını ikiye böldü. Bazıları Özaslan'ı överken, diğerleri bunun onun en kötü kombinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

 



Youtuber olduktan sonra tüm Türkiye'de kısa sürede tanınan Duygu Özaslan, çektiği makyaj videolarıyla bir milyonu aşkın takipçiye ulaştı. 

Duygu Özaslan

Bir dönem en çok konuşulan fenomenler arasında yer alan Özaslan, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Duygu Özaslan

DUYGU ÖZASLAN'IN SON PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Konuşması, makyajı ve tavırlarıyla sık sık gündem olan Özaslan'ın kombini de sürekli olay oluyor. Bir süredir bulimia nervoza hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen Özaslan, normal haline dönerken bunu düzenli beslenme ve sporla elde ettiğini söylüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü Youtuber, son paylaşımıyla yine olay yarattı.

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan, sosyal medya hesaplarından beyaz elbiseli bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini ikiye böldü. Kimileri Özaslan'ın kıyafetini beğenmezken, kimileri de eskisinden daha güzel ve çekici olduğunu söyledi. Kombini beğenmeyenler ve abartılı bulanlar "Ablam içine bir şey giyseydin" gibi yorumlar yaparken paylaşımı beğenenler ise fotoğrafın altına "Yine ortalık yanıyor" "Gülşen Bubikoğlu sandım" gibi ifadeler yazdılar. 

Duygu Özaslan

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