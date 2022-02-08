Ünlü YouTuber, NFT koleksiyonu için Lamborghini'sini sattı

NFT koleksiyon akımı tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken bazı ülkelerde de ilginç çıkışlar duyanların şaşkınlıkla izlemesine neden oluyor.
Almanya'da yaşayan ünlü youtuber ve müzisyen iCrimax, sanal maymun almak için çok sevdiği Lamborghini'sini sattığını duyurdu. NFT akımına uyum sağlamak ve istediği sanal maymunu koleksiyonuna katmak için böyle bir hareket yaptığını söyleyen iCrimax, hayranlarını oldukça fazla şaşırttı.
Bored Ape Yacht Club adının verildiği ve yaklaşık olarak 20 bin maymun portresinin oluşturduğu NFT koleksiyonu, aralarında Justin Bieber'ın da olduğu bir çok isim tarafından çok fazla rağbet görmesini kıskanan iCrimax, kendisinin de bu koleksiyona sahip olmasına inandı. Bunun için çok sevdiği Lamborghini marka arabasını gözden çıkaran iCrimax, 74 EHT'ye yani yaklaşık olarak 230 bin dolara çok istediği 'sanal maymun' koleksiyonunu satın aldı.
NFT İÇİN LAMBORGHİNİ'Nİ SATAN BİLGE!
iCrimax, bu hareketi sonrası kendisini bir NFT koleksiyonu için Lambo'sunu satan ilk kişi olarak ilan ederken Alman YouTuber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni NFT koleksiyonun otomobilden daha karlı bir yatırım olduğunu anlattı.
Almanya'da yaşayan ünlü youtuber ve müzisyen iCrimax, sanal maymun almak için çok sevdiği Lamborghini'sini sattığını duyurdu. NFT akımına uyum sağlamak ve istediği sanal maymunu koleksiyonuna katmak için böyle bir hareket yaptığını söyleyen iCrimax, hayranlarını oldukça fazla şaşırttı.
Bored Ape Yacht Club adının verildiği ve yaklaşık olarak 20 bin maymun portresinin oluşturduğu NFT koleksiyonu, aralarında Justin Bieber'ın da olduğu bir çok isim tarafından çok fazla rağbet görmesini kıskanan iCrimax, kendisinin de bu koleksiyona sahip olmasına inandı. Bunun için çok sevdiği Lamborghini marka arabasını gözden çıkaran iCrimax, 74 EHT'ye yani yaklaşık olarak 230 bin dolara çok istediği 'sanal maymun' koleksiyonunu satın aldı.
NFT İÇİN LAMBORGHİNİ'Nİ SATAN BİLGE!
iCrimax, bu hareketi sonrası kendisini bir NFT koleksiyonu için Lambo'sunu satan ilk kişi olarak ilan ederken Alman YouTuber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni NFT koleksiyonun otomobilden daha karlı bir yatırım olduğunu anlattı.