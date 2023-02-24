Ünlüler Bir Kira Bir Yuva kampanyasına akın etti! Bakın hangi ünlü ne kadar bağış yaptı!













6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle birlikte, Bir Kira Bir Yuva kampanyası da yardım seferberliğine katıldı. Bu kampanya, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesine yardımcı olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı ve birçok ünlü isim de kampanyaya destek verdi. Metin Akpınar, Yıldız Tilbe, Mert Fırat, Sıla ve Hakan Altun gibi birçok ünlü isim, kampanyaya bağış yaparak depremzedelerin acısını hafifletmeye yardımcı oldular.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye el ele verdi, herkes desteklerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyası evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için destek topluyor.bKampanya, ünlü isimlerin de desteğiyle hızla büyüdü. Pınar Deniz'den 100 bin Türk Lirası, Sıla Gençoğlu'ndan bir konserinin tüm geliri, Meltem Cumbul'dan 40 bin dolar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon Türk Lirası, Gülşen'den 120 bin Türk Lirası, Metin Akpınar'dan 500 bin Türk Lirası, Erol Evgin'den 50 bin Türk Lirası, Yıldız Tilbe'den 12 aileye bir yıllık kira desteği, Mert Fırat'tan 10 aileye kira desteği ve Hakan Altun'dan 5 aileye 1 yıllık eşyalı daire destekleri geldi. Kampanya, Halk TV'de yaklaşık 6 saat süren bir yayınla duyuruldu ve toplanan bağış miktarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sosyal medya hesabından açıklandı. Soyer, 33.098 aileye kira yardımı için 330 milyon TL toplayarak hedeflerini aştıklarını müjdeledi. Seferberlik devam edecek, genişleyecek ve yuvasına özlem duyan afetzedelerimize el ele hep beraber destek olacağız şeklinde ümitli olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu birlik ve dayanışma örneği, evleri yıkılan ve hasar gören insanlar için umut kaynağı olmaya devam ediyor.