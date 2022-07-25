MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 15:40

Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ilişkisi bitti! Sevenleri ayrılığa şok oldu

Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle çok sevilen İrem Helvacıoğlu Yolaç Özkan ile aşk yaşıyordu. Çiftin ayrılıp ayrılmadığı ile merak konusu oldu. Peki İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan ayrıldı mı? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 15:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ilişkisi bitti! Sevenleri ayrılığa şok oldu


Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden olan İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ayrılığına dair çıkan dedikodular sevenlerini meraka sürükledi. Peki İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan ayrıldı mı? İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan çifti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan ayrılığı

Geçtiğimiz Eylül ayında eski sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran ve barışma ihtimali ile ilgili konuşmayan İrem Helvacıoğlu bir süredir Yolaç Özkan ile birlikteydi. Sosyal medyada severek takip edilen ve muhabirlere verdiği röportajlarda da ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından Yolaç Özkan ile olan paylaşımlarını sildi. Yeni yılda da birlikte olan ve paylaşımlarının altında aşk sözleri yazan çiftin bu hamlesi takipçilerini şaşırttı.



İrem Helvacıoğlu Yolaç Özkan İlişkisi

 Çift geçtiğimiz günlerde Çeşme'de beraber tatil yapıyordu. İrem Helvacıoğlu verdiği bir röportajında da arkadaşlarıyla ona sürpriz hazırladıklarını, çok teşekkür ettiğini, ilişkilerinin harika gittiğini ve arkadaş ortamında tanışıp çok mutlu olduklarını dile getirmişti. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar yanıt
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar yanıt
Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!
Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!
Son Haberler
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı...
Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Aşka Dair dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor?...
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar yanıt
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar...
Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır bitkisel hayatta!
Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır...
Annesini kaybeden Ebru Gündeş'in acı günü!
Annesini kaybeden Ebru Gündeş'in acı günü!
Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!
Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!
Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a sahne ayarı!
Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a sahne ayarı!
Film setinde kaza! İsmail Hacıoğlu ölümden döndü
Film setinde kaza! İsmail Hacıoğlu ölümden döndü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklama yaptı! Devlet desteği almak isteyen vatandaşlar hangi koşullara uyması gerekiyor? Ödemeler 29 Temmuz'da başlayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklama yaptı! Devlet desteği...
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar olacak? 2022-2023 sezonu Süper Lig fikstürleri
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar...
Asgari ücret 5.500 TL olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törende asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu! Yeni zam kapıda...
Asgari ücret 5.500 TL olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törende...
DSÖ, Mayısmun çiçeği salgını için küresel alanda alarma geçti!
DSÖ, Mayısmun çiçeği salgını için küresel alanda alarma geçti!...
Asgari ücretten düşük alanlara müjde: Bankalar Birliği'nden tarihi karar!
Asgari ücretten düşük alanlara müjde: Bankalar Birliği'nden tarihi...
Devlet 600 TL aile desteği veriyor! e-Devlet'ten başvuran Cuma günü ödemesini alıyor
Devlet 600 TL aile desteği veriyor! e-Devlet'ten başvuran Cuma günü...
Bolu’nun ardından Kırıkkale'de zehirlenme paniği: 14 kişi hastanelik oldu
Bolu’nun ardından Kırıkkale'de zehirlenme paniği: 14 kişi hastanelik...