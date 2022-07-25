Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ilişkisi bitti! Sevenleri ayrılığa şok oldu

Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden olan İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ayrılığına dair çıkan dedikodular sevenlerini meraka sürükledi. Peki İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan ayrıldı mı? İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan çifti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan ayrılığıGeçtiğimiz Eylül ayında eski sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran ve barışma ihtimali ile ilgili konuşmayan İrem Helvacıoğlu bir süredir Yolaç Özkan ile birlikteydi. Sosyal medyada severek takip edilen ve muhabirlere verdiği röportajlarda da ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından Yolaç Özkan ile olan paylaşımlarını sildi. Yeni yılda da birlikte olan ve paylaşımlarının altında aşk sözleri yazan çiftin bu hamlesi takipçilerini şaşırttı.
Çift geçtiğimiz günlerde Çeşme'de beraber tatil yapıyordu. İrem Helvacıoğlu verdiği bir röportajında da arkadaşlarıyla ona sürpriz hazırladıklarını, çok teşekkür ettiğini, ilişkilerinin harika gittiğini ve arkadaş ortamında tanışıp çok mutlu olduklarını dile getirmişti.