Ünlüler Ramazan Bayramı'nda paraya para demeyecek! 2 saatlik sahneye servet kazanacaklar: Bakın kim kaç TL kazanacak!







Hadise, zirvede







Gülşen ve Ebru Gündeş'in Ücretleri Açıklandı

Diğer Sanatçıların Ücretleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin fiyatları da belli oldu. Hadise, Gülşen, Ebru Gündeş, Linet, Özcan Deniz, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Melek Mosso gibi sevilen isimler bu özel günde sahne alacak.Son haberlere göre Gülşen, Ramazan Bayramı'nın iki gününde vereceği konserler için 3 milyon TL, Ebru Gündeş ise İstanbul ve Kıbrıs'ta vereceği konserler için aynı miktarda ücret alacak.Meslektaşları gibi iki gün boyunca sahne alacak olan Linet'in sahne ücreti 1,5 milyon TL olarak belirlendi. Özcan Deniz 1 milyon TL, Bülent Ersoy 2,5 milyon TL, Yıldız Tilbe 2 milyon TL, Melek Mosso ise 600 bin TL alacak.