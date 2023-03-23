MAGAZİN
23 Mart 2023 - 17:15

Ünlüler Ramazan Bayramı'nda paraya para demeyecek! 2 saatlik sahneye servet kazanacaklar: Bakın kim kaç TL kazanacak!

Ramazan Bayramı yaklaşırken ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin fiyatları da belli oldu.

MAGAZİN
23 Mart 2023 - 17:15
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Ünlüler Ramazan Bayramı'nda paraya para demeyecek! 2 saatlik sahneye servet kazanacaklar: Bakın kim kaç TL kazanacak!


Ramazan Bayramı yaklaşırken ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin fiyatları da belli oldu. Hadise, Gülşen, Ebru Gündeş, Linet, Özcan Deniz, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Melek Mosso gibi sevilen isimler bu özel günde sahne alacak.

gülsen

Hadise, zirvede 



Antalya'da bir gece sahne alacak olan Hadise, 2,5 milyon TL'lik ücretiyle listenin başında yer alıyor. Arkasından Ramazan Bayramı'nın iki günü sahne alacak olan Gülşen ve Ebru Gündeş takip ediyor.

hadise

Gülşen ve Ebru Gündeş'in Ücretleri Açıklandı

Son haberlere göre Gülşen, Ramazan Bayramı'nın iki gününde vereceği konserler için 3 milyon TL, Ebru Gündeş ise İstanbul ve Kıbrıs'ta vereceği konserler için aynı miktarda ücret alacak.

melek mosso

Diğer Sanatçıların Ücretleri

Meslektaşları gibi iki gün boyunca sahne alacak olan Linet'in sahne ücreti 1,5 milyon TL olarak belirlendi. Özcan Deniz 1 milyon TL, Bülent Ersoy 2,5 milyon TL, Yıldız Tilbe 2 milyon TL, Melek Mosso ise 600 bin TL alacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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