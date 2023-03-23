Ramazan Bayramı yaklaşırken ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin fiyatları da belli oldu. Hadise, Gülşen, Ebru Gündeş, Linet, Özcan Deniz, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Melek Mosso gibi sevilen isimler bu özel günde sahne alacak.
MAGAZİN
23 Mart 2023 - 17:15
Ünlüler Ramazan Bayramı'nda paraya para demeyecek! 2 saatlik sahneye servet kazanacaklar: Bakın kim kaç TL kazanacak!
Ramazan Bayramı yaklaşırken ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin fiyatları da belli oldu.
MAGAZİN
23 Mart 2023 - 17:15
Hadise, zirvedeSon haberlere göre Gülşen, Ramazan Bayramı'nın iki gününde vereceği konserler için 3 milyon TL, Ebru Gündeş ise İstanbul ve Kıbrıs'ta vereceği konserler için aynı miktarda ücret alacak.
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