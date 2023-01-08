Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği kahveye isyan etti













Gün geçtikçe artan fiyatlara tepkiler büyüyor. Ünlüler sık sık sosyal medyada ödedikleri hesaplara sitem etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir çorba için ödediği fiyata isyan eden Reha Özcan’dan sonra yakışıklı oyuncu Serkan Altınoruk’ta aldığı kahveye ödediği fiyata isyan etti.Yakışıklı oyuncu son olarak dijital platformun yerli projesi Kuş Uçuşu dizisi ile kameralar karşısına geçmişti. Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından isyan etti. Bilinen büyük kahve zinciri markasından aldığı kahveye 68 Tl ödeyen yakışıklı oyuncu bu kadarda olmaz dedi. Zincir markayı etiketleyerek ‘sizinle işim bitti’ diyen oyuncu bir daha o markadan kahve içmeyeceğini söyledi. Sosyal medyada verdiği tepki gündem oldu. İşte yakışıklı oyuncu Serkan Altınoruk'un o paylaşımı.