MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 14:34

Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak'tan ödediği kahveye isyan etti

Yakışıklı oyuncu Serkan Altınorak ödediği kahveye isyan etti…

MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 14:34
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Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği kahveye isyan etti


Gün geçtikçe artan fiyatlara tepkiler büyüyor. Ünlüler sık sık sosyal medyada ödedikleri hesaplara sitem etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir çorba için ödediği fiyata isyan eden Reha Özcan’dan sonra yakışıklı oyuncu Serkan Altınoruk’ta aldığı kahveye ödediği fiyata isyan etti. Serkan Altınoruk

Seninle işim bitti 



Yakışıklı oyuncu son olarak dijital platformun yerli projesi Kuş Uçuşu dizisi ile kameralar karşısına geçmişti. Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından isyan etti. Bilinen büyük kahve zinciri markasından aldığı kahveye 68 Tl ödeyen yakışıklı oyuncu bu kadarda olmaz dedi. Zincir markayı etiketleyerek ‘sizinle işim bitti’ diyen oyuncu bir daha o markadan kahve içmeyeceğini söyledi. Sosyal medyada verdiği tepki gündem oldu. İşte yakışıklı oyuncu Serkan Altınoruk'un o paylaşımı. Serkan Altınoruk

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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