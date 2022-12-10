Ünlülerin hayatlarını film yapan yapımcıdan kameraya yansıyan Huysuz Virjin







Projenin başında Armağan Çağlayan var







Huysuzluğu ve sempatikliği ile tanınan ünlü sunucu Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu 2020 yılında hayatını kaybetmişti. Huysuzluğu ile nam salan ünlü sunucunun hayatı film oluyor ve filmin arge çalışmaları için gişe rekorları kıran nam salmış sanatçıların hayatlarını anlatan filmleri yapan yapıcıya ait. Yapım ‘huysuz Virjin’ lakaplı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını film yapabilmek için kolları sıvadı.Ünlü sunucunun hayatını araştıran ekip çalışmaları devam ettiriyor. Hayati detayları öğrenmek ve başarılı bir proje çıkarmak çin uğraşan yapımın projesinin başına Armağan Çağlayan bulunuyor. Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını kaleme alacak olan senaryo ekibinde Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt gibi isimler yer alıyor.