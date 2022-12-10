Huysuzluğu ve sempatikliği ile tanınan ünlü sunucu Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu 2020 yılında hayatını kaybetmişti. Huysuzluğu ile nam salan ünlü sunucunun hayatı film oluyor ve filmin arge çalışmaları için gişe rekorları kıran nam salmış sanatçıların hayatlarını anlatan filmleri yapan yapıcıya ait. Yapım ‘huysuz Virjin’ lakaplı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını film yapabilmek için kolları sıvadı.
MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 20:50
Ünlülerin hayatlarını film yapan yapımcıdan kameraya yansıyan Huysuz Virjin
Kantocu Huysuz Virjin’in hayatı film oluyor…
MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 20:50
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