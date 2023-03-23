Unutarak yemek yiyip su içenler dikkat! Orucum bozuldu mu diye merak ediyorsanız Diyanet açıkladı!







Oruç tutarken unutarak yemek ve içmek







Orucu ne bozar?

Bugün, Hicri takvime göre dokuzuncu ay olan Ramazan'ın başlangıcı. İslami inanışa göre bu ay, Kur'an ayetlerinin Muhammed Peygamber'e inmeye başladığı ve Müslümanların oruç tutmaya ve teravih namazını kılmaya başladığı ay. Müslümanlar 29 günlük oruç ibadetine başlarken, unutarak yiyip içtiklerinde orucun geçerliliğine ilişkin sorular ortaya çıkıyor.Diyanet'e göre unutarak yemek ve içmek orucu bozmaz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü Allah onu yedirmiş ve içirmiştir" (Buhari, Savm, 26) buyurmuştur. Ancak kişi unutarak yiyip içtikten sonra oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındaki lokmayı çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Hatırlamadan sonra mideye bir şey inerse oruç bozulur (Mercînânî, el-Hidâye, II, 253-254).Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak olduğu için bu eylemleri içeren davranışlar orucu bozar. Buna sigara, nargile gibi tütün bazlı maddeler, uyuşturucu maddeler ve bağımlılık sonucu alınan tüm maddeler dâhildir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Herhangi bir sebeple ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabi.