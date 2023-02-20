YAŞAM
20 Şubat 2023 - 20:15

Unuttuğunuz borçlar dert olabilir! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

Vatandaşlar için yeni bir uyarı daha yapıldı. Herkes e-Devletini kontrol etsin, borcunuz kalmış olabilir! Peki borç sorgulaması nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 20:15
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Unuttuğunuz borçlar dert olabilir! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
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İnsanlar e-Devlet sisteminden düzenli olarak kontrollerini sağlayarak borç sorgulaması yapabiliyor. Peki e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulaması nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET BORÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR

E-Devlet sistemi üzerinden borcu olup olmadığını vatandaşlara sorgulayabilecekleri yeni bir fırsat sunuluyor. Prim borcu olan vatandaşlar sorgulamaları ile bu durumun önüne geçerek gecikme faizi olmadan ödemelerini yapabilecek ve borçlarını erteleyebilecek. 



Genel Sağlık Sigortası Borçları

Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Eğer test olumlu sonuçlanırsa vatandaşın prim borcu ertelenebiliyor ve düşük miktarlı prim ödemesi yapılarak sağlık sigortasına erişim sağlanıyor. Genel Sağlık Sigortası gibi birçok borçta bazen yanlışlıklar yaşanabiliyor, vatandaşlar bunu sorgulayarak İl Sağlık Müdürlüklerine gidip itiraz haklarını kullanabiliyorlar. Bu sorgulamaların düzenli olarak e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilmesi bu sebeple önem taşıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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