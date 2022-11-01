UPS kargo personel alımı başladı mı? UPS kargo personel alım şartları ve başvuru süreci







UPS KARGO PERSONEL ALIMI

2022 UPS KARGO ELEMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI







UPS KARGO PERSONEL ALIM KADROLARI

Kargo firmalarının başında gelen UPS kargo bünyesinde 400 binden fazla çalışan bulunurken 220 ülkede de hizmet vermektedir. Son zamanlarda Türkiye'de de büyük yükselişe geçen UPS kargo genişlemeye devam ederken aynı zamanda iş alımlarının yapılmasının da duyuruları yapıldı. UPS'nin açacağı yeni şubelerde yapılacak olan iş alımları şartları ve kadroları haberimizde yer almaktadır.Dünyaca ünlü olan taşıma şirketlerinden UPS son dönemlerde iyice popülerliğini arttırırken 2022 yılında yeni şubeler açarak genişlemeler devam etmektedir. UPS kargo üzerinden eleman alımları başlarken iş ilanları ise yenibiris.com üzerinden vatandaşlara sunulmaktadır. Şirketin insan kaynakları üzerinden iş ilanlarının detayları yer alırken başvurusu kabul gören kişiler mülakata çağrılarak son aşamaya gelmeye hak kazanır. Mülakatı başarıyla geçenler ise artık UPS çalışanı olmaya hak kazanırlar.-Lise mezunu olmak -B sınıfı ehliyete sahip olmak -3 yıllık aktif sürücülüğün devam etmesi -Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak -SRC belgesi ve psikoteknik belgesinin olması -35 yaşını doldurmamış olmak -Askerlik ile bağlantının bulunmaması-Şoför -Yüklemeci -Kurye -Güvenlik -Çağrı merkezi -Emlak uzmanı -Müfettiş