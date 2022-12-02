Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz'ı birbirine düşüren hareket! Herkes rahatsız oldu







Yakın arkadaşların arasında sert rüzgarlar







Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yakın arkadaş oldukları biliniyor. Dün akşam düzenlenen bir ödül töreninde Uraz Kaygılaroğlu Yılın Oyuncusu ödülünü alırken ona ödülünü Cem Yılmaz verdi. GQ Ödül Töreninde ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz’dan alan Kaygılaroğlu, Yılmaz’ın tavırlarından rahatsız oldu.Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz hafta büyük bir trafik kazası geçirmişti. İşiten2in arkadaşları kazada hayatını kaybederken Uraz Kaygılaroğlu yaşadıkları zor günleri anlattı. Ödül konuşmasında kazaya da değinen Kaygılaroğlu, “ Çok teşekkür ediyorum. Günlük hayatta üzüldüğüm, takıldığım çoğu şey anlamsızlaştı “ ifadelerini kullandı. Üzgün anların yaşandığı sırada Cem Yılmaz’ın tavırlarından herkes rahatsız oldu.Kaygılaroğlu, yakın arkadaşı Cem Yılmaz’a “ Ciddi bir şey anlatıyorum, lütfen… “ diyerek sitem etti. Kaygılaroğlu’nun konuşması esnasında güler bir ifadeyle dinleyen Cem Yılmaz herkesi rahatsız etti. Cem Yılmaz, Kaygılaroğlu’nun uyarısı sonrasında “ Tuhaflıklar yapıyorum “ dedi. Uyarıdan sonra Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu birbirlerine sarılarak saniyeler önce yaşanan soğuk rüzgarları tersine çevirdi. Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz’ın yakın arkadaş oldukları biliniyor. Ünlü isimler geçtiğimiz ay birlikte tatile de çıkmışlardı. Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ise Amasya’da trafik kazası geçirmiş ve bu kazada 3 arkadaşını toprağa vermişti.