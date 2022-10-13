Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!













SİYAH OJE HASTASI





Son zamanlarda Üç Kuruş ve Erşan Kuneri gibi başarılı projelerde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, Pınar Deniz'le başrol paylaştığı 'Avcı' isimli diziyle de popülerliliğini koruyor.Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda Erşan Kuneri adlı dizinin galasına ve aynı zamanda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeleriyle katılmış ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.Yoğun bir çalışma temposu olan oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası viral olan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada bir tartışma başlattı.Asansörlerde selfie çeken ünlü isim Uraz Kaygılaroğlu tırnaklarındaki siyah ojeyle çektiği pozunu Instagram hesabından yayımladı. Siyah ojeden vazgeçmediği görülen başarılı oyuncunun bazı takipçileri Kaygılaroğlu'nu desteklerken bazıları da eleştirdi.