MAGAZİN
13 Ekim 2022 - 12:30

Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı bir fotoğraftaki oje detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncu bu haliyle kimi kesim tarafından beğenildi, kimilerinin de eleştirilerini aldı.

MAGAZİN
13 Ekim 2022 - 12:30
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Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!


Son zamanlarda Üç Kuruş ve Erşan Kuneri gibi başarılı projelerde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, Pınar Deniz'le başrol paylaştığı 'Avcı' isimli diziyle de popülerliliğini koruyor. 

Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları



Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda Erşan Kuneri adlı dizinin galasına ve aynı zamanda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeleriyle katılmış ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları

Yoğun bir çalışma temposu olan oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası viral olan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada bir tartışma başlattı.

SİYAH OJE HASTASI

Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları

Asansörlerde selfie çeken ünlü isim Uraz Kaygılaroğlu tırnaklarındaki siyah ojeyle çektiği pozunu Instagram hesabından yayımladı. Siyah ojeden vazgeçmediği görülen başarılı oyuncunun bazı takipçileri Kaygılaroğlu'nu desteklerken bazıları da eleştirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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