Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine birden fazla ilk yardım ve kurtarma ekipleri yollandı. Yetkililer, binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi. Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek, binanın çökmesine neden olan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verdi. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
DÜNYA
13 Eylül 2022 - 20:21
Ürdün'de bina çöktü: 1 ölü, 11 yaralı
Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
DÜNYA
13 Eylül 2022 - 20:21
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