Ürdün'de bina çöktü: 1 ölü, 11 yaralı

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine birden fazla ilk yardım ve kurtarma ekipleri yollandı. Yetkililer, binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi. Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek, binanın çökmesine neden olan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verdi. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.