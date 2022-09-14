Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı artmaya devam etmektedir. Yetkililer çöken binada can kaybı sayısının 9'a yükseldiğini bildirirken, 24 saat altında kalan 1 bebek kurtarıldığını açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sekiz kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Amman Savcısı Hassan Al-Abdallat olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.