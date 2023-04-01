Üreticiden kalan nar çekirdeğinden yağ çıkarıp 40 liraya satıyor!







"ZOR BİR YÖNTEM İLE ELDE EDİLİYOR"







"8 Kg'dan 1 Kg Saf Yağ Aldım"

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI

Antalya'nın Akseki ilçesinde ikamet eden Abdullah Güven, geçimini nar tanelerinden çıkardığı yağlardan kazandığı parayla sağlıyor. Güven, nar ekşisi yapan vatandaşlardan 8 kilo nar çekirdeği aldığını ve bundan 1 kilo nar çekirdeği yağı çıkardığını belirterek 20 gram nar çekirdeği yağının 40 TL'den sattığını söyledi. Güven, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldığını fakat gelen siparişlere yetişemediğini anlattı.Nar taneleri kurutulduktan sonra arta kalan yan ürün olduğunu ve kullanım potansiyeli bulunduğunu anlatan Abdullah Güven, "Bulması son derece zor olan nar çekirdeği yağı, sağlığa çok faydalıdır. Aslında nar çekirdeği yağı zor bir yöntem ile elde edilebiliyor. .Ben küçük çekirdeklerinden yağı çıkarmak için soğuk sıkım uyguluyorum.Böylece bu doğal yağ faydalarını kaybetmiyor.Nar çekirdeği yağını ilk kez nasıl ürettiğini aktaran Güven, “Üreticiler sonbaharda topladıkları narlardan nar ekşisi yapıyor. Ben de çekirdeklerini çıkarıp kuruttum. 8 kg kuru nar çekirdeğinden 1 kg nar çekirdeği yağını elde ettim. Ekonomiye kazandırmak amacım. Narlar Akseki'de doğal olarak yetiştiği için lezzetlidir." diye konuştu. Abdullah Güven, Akseki'nin kekik, nane, andız'ın yanı sıra ardıç, sedir, lavanta, defne ve çam yağı gibi 31 doğal bitkiden yağ ürettiğini söylüyor. Güven, "20 gram nar çekirdeğinin yağını 40 TL'ye satıyorum. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum. "Siparişleri takip edemiyorum" dedi.Güven, nar çekirdeği yağının sağlığa olan faydalarını ise şöyle sıraladı: "Nar gibi nar çekirdeğinin yağı da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Nar çekirdeği yağının düzenli kullanımı sonrası ciltteki sivilce problemlerinin giderilir. Nar çekirdeği yağı faydalarının arasında kalp sağlığı da vardır. Tekli doymamış yağ asitleri içerir. Kolesterolü düşürür. Nar çekirdeği yağıyla masaj yaparsanız saçlarınız sizi asla dökülmez. ar çekirdeği yağının kanser önleyici bir ürün olduğu onlarca bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Nar çekirdeği yağının binlerce yıldır güzellik ilacı olarak kullanılmakta olduğu söyleniyor. Kas ağrılarından kurtulma niyetiniz varsa nar yağı ile masaj yaparak sorununuza son verebilirsiniz.