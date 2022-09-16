EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 17:23

Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere yardımcı olmak amacıyla dağıtılan fideler mahsüllerini vermeye başladı.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 17:23
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Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi


Merkezefendi Belediyesi, ilçenin verimli topraklarını canlandırarak üreticiyi kalkındıracak projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Merkezefendi Belediyesi tarımsal ve hayvansal üretim anlamında üreticiye destekleri devam ederken, çiftçiye gübre desteği, küçükbaş hayvan desteği, yem desteği ve sebze fidesi desteği sağlıyor. Merkezefendi Belediyesi; Tarımsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde, 2020 yılında 130 bin, 2021 yılında 200 bin ve 2022 yılında 300 bin fideyi sebze yetiştiriciliği yapan üreticilere hibe etti. Çiftçilere bu yıl dağıtılan 300 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinden 600 ton sebze üretimi sağladı.

Üretimin artmasını sağlamak adına yapılan bu destek doğrultusunda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi'nde sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerin verdiği emeklere tanıklık etti. Çiftçilerle beraber tarlada gezen Başkan Doğan, bu yıl fidelerden elde ettikleri patlıcan, biber ve domatesleri topladı. Daha sonra çiftçilerle beraber sofraya oturup söz vermiş olduğu menemeni yaptı.



“Yetiştirilen fidelerden tonlarca mahsul elde ediliyor”

Tarımı ve üretimi yaygınlaştıracaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizde çiftçilerimize destek sağlamak için hibe etmiş olduğumuz fidelerimizi üreticilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Üreticilerimiz tarafından yetiştirilen fidelerimizden tonlarca domates, biber ve patlıcan ele geçiriliyor. Hibe desteğinin çiftçilerimizin geçimlerinde önemli yer ettiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Altındere Mahallemizdeki üretici ailemizin evine misafir olduk ve onlarla beraber hem mahsülleri inceledik bununla birlikte söz vermiş olduğumuz menemeni yaptık. Merkezefendi'de tarımın ve üretimin yaygınlaşması konusunda elimizden gelen desteği yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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