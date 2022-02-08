EĞİTİM
08 Şubat 2022 - 20:59
Güncelleme: 08 Şubat 2022 - 21:00

Uşak'ta eğitime 1 gün kar engeli

Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

EĞİTİM
08 Şubat 2022 - 20:59
Güncelleme: 08 Şubat 2022 - 21:00
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Uşak'ta eğitime 1 gün kar engeli
Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde etkisini arttırması ve yarın sabaha kadar devam edileceği bilgisi üzerine Uşak Valiliği, okullara 1 gün süreyle Kar tatili arası verdiğini açıkladı.




Alınan Kar tatili kararını resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, “Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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