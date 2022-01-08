Uşak'ta feci kaza! İkiye bölünen araçtan dışarı fırladı..













Korkunç kaza Ulubey-Uşak karayolunda meydana geldi. Köseler köyü yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Uşak'tan yola çıkan ve Ulubey'e doğru seyir halinde ilerleyen Şükrü Güleç'in (40) kullandığı bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Nihat A.'nın (51) kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ise aracın içinden yola savrulurken hafif ticari araç yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerinde olan ekipler, araçtan savrulan otomobil sürücü Şükrü Güleç'in hayatını kaybettiğini belirlerken, hafif ticari aracın içindeki sürücü ve 3 yolcunun yaralandıkları anlaşıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, feci şekilde can veren Güleç'in cenazesi ise yapılan olay yeri inceleme işlemlerinin hemen ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polisin kazaya ilişkin bir soruşturma başlattığı bildirildi.