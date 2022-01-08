YAŞAM
08 Ocak 2022 - 22:44

Uşak'ta feci kaza! İkiye bölünen araçtan dışarı fırladı..

Uşak’ta seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilde sürücü yola fırlayarak feci şekilde can verdi.

YAŞAM
08 Ocak 2022 - 22:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Uşak'ta feci kaza! İkiye bölünen araçtan dışarı fırladı..
Korkunç kaza Ulubey-Uşak karayolunda meydana geldi. Köseler köyü yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Uşak'tan yola çıkan ve Ulubey'e doğru seyir halinde ilerleyen Şükrü Güleç'in (40) kullandığı bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Nihat A.'nın (51) kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.




Meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ise aracın içinden yola savrulurken hafif ticari araç yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.




Kısa sürede olay yerinde olan ekipler, araçtan savrulan otomobil sürücü Şükrü Güleç'in hayatını kaybettiğini belirlerken, hafif ticari aracın içindeki sürücü ve 3 yolcunun yaralandıkları anlaşıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, feci şekilde can veren Güleç'in cenazesi ise yapılan olay yeri inceleme işlemlerinin hemen ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polisin kazaya ilişkin bir soruşturma başlattığı bildirildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!
Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!
Antalya'da iki sevgiliyi ayırmak isterken başından vuruldu!
Antalya'da iki sevgiliyi ayırmak isterken başından vuruldu!
Son Haberler
Çalıştırdığı takımdan ayrılan Slaven Bilic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Çalıştırdığı takımdan ayrılan Slaven Bilic Fenerbahçe'ye mi...
Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!
Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!
Antalya'da iki sevgiliyi ayırmak isterken başından vuruldu!
Antalya'da iki sevgiliyi ayırmak isterken başından vuruldu!
Meteoroloji'den sağanak yağışa karşı şemsiyesiz çıkmayın uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağışa karşı şemsiyesiz çıkmayın uyarısı!
MEB'de görev değişimi! Bakan Yardımcılığı koltuğuna Nazif Yılmaz getirildi
MEB'de görev değişimi! Bakan Yardımcılığı koltuğuna Nazif Yılmaz...
Kayseri'de ailesini katleden adam intihara kalkıştı!
Kayseri'de ailesini katleden adam intihara kalkıştı!
Beşiktaş'tan üzen haber! İki futbolcuda test sonucu pozitif çıktı
Beşiktaş'tan üzen haber! İki futbolcuda test sonucu pozitif çıktı
Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş! Zamlar gece yarısı pompaya yansıyacak..
Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş! Zamlar gece yarısı pompaya yansıyacak..
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!
THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!