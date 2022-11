Use case mobility nedir, ne demek?

USE CASE MOBİLİTY NE DEMEKTİR

İnsanlar TOGG yerli otomobil ile ilgili merak ettikleri şeyleri internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki TOGG ile ilgili use case mobility ne anlama gelmektedir? Ne işe yarar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TOGG yerli otomobilin 2023 Mart ayında yola çıkacağı biliniyor. TOGG için 5 farklı model üretildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamalara göre 2023 tarihine kadar use case mobility vizyonu devam ettirilecek.İnsanlar use case mobility ne anlama geliyor merakla araştırmaya başladı. Use case mobilty yerli otomobilin kullanıcı odaklı, otonom, akıllı, empatik, bağlantılı, paylaşımlı,, elektrikli arabayı temsil eden ve hem Türkiye'de hem dünyada tescil edilecek bir kavram olarak kullanılıyor.