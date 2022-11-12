Nedir?
12 Kasım 2022 - 21:46

Use case mobility nedir, ne demek?

Yerli araba TOGG ile ilgili tanıtımlar yapıldıktan sonra insanlar araba ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki Use Case Mobility ne demektir? Tüm detaylar haberimizde.

Nedir?
12 Kasım 2022 - 21:46
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Use case mobility nedir, ne demek?
İnsanlar TOGG yerli otomobil ile ilgili merak ettikleri şeyleri internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki TOGG ile ilgili use case mobility ne anlama gelmektedir? Ne işe yarar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

USE CASE MOBİLİTY NE DEMEKTİR

TOGG yerli otomobilin 2023 Mart ayında yola çıkacağı biliniyor. TOGG için 5 farklı model üretildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamalara göre 2023 tarihine kadar use case mobility vizyonu devam ettirilecek. 

TOGG Yerli Araba Use Case Mobilty

İnsanlar use case mobility ne anlama geliyor merakla araştırmaya başladı. Use case mobilty yerli otomobilin kullanıcı odaklı, otonom, akıllı, empatik, bağlantılı, paylaşımlı,, elektrikli arabayı temsil eden ve hem Türkiye'de hem dünyada tescil edilecek bir kavram olarak kullanılıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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