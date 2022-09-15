YAŞAM
15 Eylül 2022 - 10:58

Üsküdar'da 2 asırlık tarihi caminin kubbesindeki kurşun plakalar çalındı

Üsküdar'da bulunan 196 yıllık Defterdar Tahir Efendi Camii'ye ait kubbelerin üzerindeki kurşun plakalar çalındı. Mahalle sakinleriyse aralıklı olarak yaşanılan hırsızlık olayı sonrası duruma tepki gösterdi. Kubbesindeki kurşun plakaların çalındığı cami dron ile görüntülendi.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 10:58
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Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kubbesindeki kurşun plakalar çalındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, 1826 yılında ibadete açılan Defterdar Tahir Efendi Camii'nin kubbeleri üzerinde bulunan kurşun plakalar çalındı. Yapımının tamamlandığı dönemde deniz kenarına yakın olduğu gerekçesiyle Harem İskele Camii şeklinde de bilinen 2 asırlık tarihi camiye, farklı günlerde gelen şüpheliler, kurşun plakaları yerinden sökerek parça parça çaldı. Hırsızlık esnasında kubbeler de zarar gördü. Tahir Efendi tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi camide yaşanan hırsızlık olayı sonrası çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

“2 gece önce yeniden gelerek kurşun plakaları çalmışlar”

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Haber Editörü
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