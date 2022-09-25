Üsküdar’da 2 erkek kardeş, 2 kız kardeş ile evlendi













Üsküdar'da yaşayan 2 erkek kardeş, 2 kız kardeşle aynı gün aynı saatte kıyılan nikahla dünya evine girdi. Oğuzhan ve Çağlar kardeşler, Nagihan ile Aslıhan kardeşlerle benzer şekilde evlenerek benzeri zor rastlanır bir nikah töreninde imza attı.Çiftlerin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Gençleri mutlu gününde yalnız bırakmayan yakınları ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüz hale getirdi. Başkan Hilmi Türkmen ise gençlere mutluluklar dileyerek hediyelerini takdim etti. Nikahı kıyılan gençler ve aileleri Başkan Hilmi Türkmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.