YAŞAM
06 Eylül 2022 - 14:04

Üsküdar'da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı

Üsküdar'da yokuş aşağıya inen kamyon yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon önce bir evin duvarı ve doğalgaz kutusuna çarptı daha sonrada devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan çıkartıldı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 14:04
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Üsküdar’da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı

Kaza, saat 11:30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 FYB 18 plakasına sahip IVECO marka kamyon yokuş aşağıya indiği sırada yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Duramayan kamyon bir evin duvarı ve doğalgaz kutusuna çarptı daha sonrada devrildi. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı. Kamyonda bulunan 3 kişi kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Kazada tesadüf sonucu araç içerisinde bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu

 

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Haber Editörü
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