YAŞAM
16 Eylül 2022 - 17:35

Üsküdar'da hafriyat yüklü tır devrildi: 3 araç hasar gördü

Üsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır cadde üzerinde devrildi. Devrilen tır 3 araca hasar verirken, tırda bulunan hafriyat yola döküldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Okulun yanında olan kazanın öğrencilerin çıkış saatine denk gelmemesi faciayı önledi.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 17:35
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Üsküdar’da hafriyat yüklü tır devrildi: 3 araç hasar gördü


Kaza, Üsküdar Ferah Caddesi üzerinde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferah Caddesi üzerinde hareket halinde olan 34 FBA 016 plakasına sahip Osman Varol yönetimindeki Ford marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle, tır cadde yanında bulunan yokuşa çıktı. Yokuşta bulunan araçlara çarpan tır geri kayarak caddeye devrildi. Tırın kasasında bulunan kum ise caddeye döküldü.

Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olayın gerçekleştiği yere itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Polis ekipleri caddeyi 2 yönlü olarak trafiğe kapattı. Belediye personelinin kum temizleme çalışmalarının ardından tırın kaldırılma çalışmalarına başlandı.



“Yaklaşık yarım saat önce okul dağıldı”

Kazanın yaşandığı caddede esnaf olan Nuri Barıcı, “10 metre ileride esnafım, büyük bir gürültü ile dışarı çıktım ve aracın cadde üzerinde yan yattığını gördüm. Burada bizim araçlara da çarpmış, araçlarımızda maddi zarar var. Okul çıkış saatleri bu sıralar, yaklaşık yarım saat önce okul dağıldı.” Dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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