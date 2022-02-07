GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 14:10

Üsküdar Hükümet Konağı yakınlarında patlama! Ekipler bölgede..

Üsküdar Hükümet Konağı yakınlarında bulunan 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Ekipler bölgeye intikal ederken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 14:10
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Üsküdar Hükümet Konağı yakınlarında patlama! Ekipler bölgede..
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Valide Atik mahallesinde 3 katlı bir binada patlama olduğu ihbarı yapıldı. Hükümet Konağı'na yakın bir bölgede meydana gelen patlama sonrası çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.




3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlama sırasında çevre yapılarında sarsıldığı ve bazılarında da hasar meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın yaşandığı binaya giren ekipler bir taraftan içerde kalana yaralıları çıkartırken bir taraftan da çevrede geniş güvenlik önlemi aldılar. Apartmanda meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtiliyor.



EDİTOR
Elvan
Elvan
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