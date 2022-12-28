Üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Chelsea, Bournemouth engelini 2 golle aştı













Gözyaşlarıyla sahayı terk etti

2022 Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte İngiltere Premier Lig geri döndü. Chelsea, Stamford Bridge'de Bournemouth'u konuk etti. Maviler, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılarak ligde üst sıralara yükselme hedefini devam ettirdi. Chelsea, maça hızlı başlayan taraftı. Graham Potter'ın öğrencileri mücadelenin 16. dakikasında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Raheem Sterling'in ortasında topla buluşan Kai Havertz, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu golden 7 dakika sonra fark 2'ye yükseldi. Chelseali Denis Zakaria topla birlikte ceza sahasına girerek şut açısı yakalamaya çalıştı. Yaşanan karambolde top Havertz'in önünde kaldı. Havertz, topu ceza sahası dışında bulunan Mason Mount'a gönderdi. Mount, bekletmeden kalecinin soluna doğru bir plase gönderdi ve top ağlarla buluştu. 44. dakikada Chelsea, Christian Pulisic'in ayağından 3. golü bulsa da hakem, Havertz'in rakibine faul yaptığını hükmetti ve golü iptal etti. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda maç, karşılıklı ataklarla sürdü. Chelsea'de kaleci Kepa Arrizabalaga, Bournemouth'ta ise kaleci Mark Travers yaptıkları kurtarışlarla skorun değişmesini önlediler. Maç, Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Chelsea'de Reece James, 53. dakikada sakatlanarak yerini Cesar Azpilicueta'ya bıraktı. Sakatlığı nedeniyle son olarak 11 Ekim'de oynanan Milan maçında forma giyen James, Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı. Yaklaşık 2,5 ay aradan sonra sahalara dönen James, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.