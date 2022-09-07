Üst üste iki zam alan motorine yeni indirim müjdesi!







Motorinin litre fiyatına indirim geliyor!







Rusya-Ukrayna savaşında 133 dolara yükselen petrol fiyatları bugün zirve noktasından çok uzakta kaldı. Çin'de koronavirüs karantinası devam ederken, OPEC+ üyeleri tarafından alınan Ekim üretimleri günlük 100 bin varil kısma kararı petrol fiyatlarını 92 dolara kadar geriletti.Yurt içi akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle neredeyse her gün değişiyor. 6 Eylül Pazartesi günü motorinin litre fiyatı 70 kuruş yükselirken, bugün 77 kuruş daha yükseldi. Bugün 2 kez üst üste zam alan motorinin litre fiyatının 1.14 TL indirim gelmesi beklenirken indirimlerin gece yarısı uygulanacağı söylendi. Benzinde ise son gerçekleştirilen 56 kuruşluk zam sonrasında bugün bir fiyat değişikliği yapılmadı.