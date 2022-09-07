EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 13:47

Üst üste iki zam alan motorine yeni indirim müjdesi!

Ham petrol fiyat dalgalı seyri akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Dün 70 kuruş artan motorin fiyatına bu gece yarısı 77 kuruş daha zam gelirken Art arda yapılan iki zamdan sonra gelen indirim haberi motorin fiyatlarını yeniden değiştirecek.

EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 13:47
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Üst üste iki zam alan motorine yeni indirim müjdesi!


Rusya-Ukrayna savaşında 133 dolara yükselen petrol fiyatları bugün zirve noktasından çok uzakta kaldı. Çin'de koronavirüs karantinası devam ederken, OPEC+ üyeleri tarafından alınan Ekim üretimleri günlük 100 bin varil kısma kararı petrol fiyatlarını 92 dolara kadar geriletti.

Motorinin litre fiyatına indirim geliyor!

Motorinin litre fiyatına indirim geliyor!



Yurt içi akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle neredeyse her gün değişiyor. 6 Eylül Pazartesi günü motorinin litre fiyatı 70 kuruş yükselirken, bugün 77 kuruş daha yükseldi. Bugün 2 kez üst üste zam alan motorinin litre fiyatının 1.14 TL indirim gelmesi beklenirken indirimlerin gece yarısı uygulanacağı söylendi.

Benzinde ise son gerçekleştirilen 56 kuruşluk zam sonrasında bugün bir fiyat değişikliği yapılmadı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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