Usta oyuncu İlyas Salman o partiden adaylığını koydu! Bu sözlerle açıkladı: Halkın soytarısı...

14 Mayıs seçimine 43 gün kala partilerin milletvekili adayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki ünlü oyuncu İlyas Salman hangi partiden milletvekili adayı oldu? Hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLYAS SALMAN O PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI14 Mayıs seçim heyecanı devam ederken siyasi partiler de milletvekili adaylarını yavaş yavaş netleştirmeye başladı. TKP tarafından sosyal medyada açıklanan haberlere göre İlyas Salman TKP milletvekili adayı oldu. İlyas Salman paylaşılan haber üstüne sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak şu açıklamaları yaptı;
'İnsan, düşünen hayvandır. İnsan seçmesini bilen bir hayvandır. Ben şöyle düşünüyorum, dünyadaki en çirkin şey saklanmış düşünceler. Para bile saklandığı zaman kokuyor ama düşünce kadar pis kokmaz. Mezara giden düşüncenin kimseye faydası olmaz. Seçimlerde TKP milletvekili adayıyım. Vatandaşa tek bir söz verebiliyorum; Saray dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım! Söz.'